Acuerdan comisión para regular vuelos en globo en el valle de Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán. Autoridades del municipio de San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, junto con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) han establecido una comisión operativa de vigilancia e inspección para fortalecer la seguridad de los vuelos en globo aerostático de la región.
El objetivo de esta comisión es supervisar la seguridad operacional, la documentación y la vigilancia técnico operativa de las empresas que ofrecen este servicio turístico.
Durante la reunión para formalizar el acuerdo se contó con la presencia de José Vicente Meneses Benítez,Presidente municipal de San Martín de las Pirámides, Mario Paredes de La Torre presidente municipal de Teotihuacán, Jorge Pineda, director de seguridad aérea de AFAC, el comandante de la región VI, entre otras autoridades del rubro, además de representantes de gobierno en la región pirámides.
Esta iniciativa busca garantizar que los vuelos en globo que se realizan en esta concurrida e importante zona arqueológica de Teotihuacán, cumplan con todas las normativas de seguridad, protegiendo a los turistas y prestadores de servicios.
La búsqueda de una solución próxima a la seguridad de los globos aerostáticos, deriva de la gran cantidad de accidentes y problemas que han generado diversas compañías dedicadas a este giro en la región.
En tanto, se espera una resolutiva en días próximos.
