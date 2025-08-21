Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides inicia construcción de alumbrado público en Tlachinolpa
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- El gobierno municipal de San Martín de las Pirámides dio inicio a
los trabajos de construcción de alumbrado público en la localidad de
Tlachinolpa, una obra que busca mejorar la seguridad, movilidad y bienestar de
las familias en esta zona a través de una vasta iluminación por las calles, que
hasta ahora se habían mantenido en completa oscuridad.
Los trabajos se llevarán a cabo en las calles El Pino, Toltecatl y Avenida Malinalco, e incluyen el suministro e instalación de 12 postes metálicos con base de concreto prefabricada, así como la colocación de brazos metálicos personalizados y luminarias de 100 watts en 27 postes. Además, se instalará cableado tipo 1+1 para la alimentación de las luminarias.
Esta obra beneficiará a dos comunidades, Tlachinolpa e
Ixtlahuaca, fortaleciendo la infraestructura básica y respondiendo a una
demanda solicitada por años a administraciones anteriores.
Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal
de San Martín de las Pirámides, José Meneses Benítez, destacó la importancia de
invertir en servicios que generen un impacto directo en la vida cotidiana de la
población. “Sabemos que hay muchas necesidades, pero también sabemos por dónde
empezar. Con obras como esta damos grandes pasos hacia comunidades más seguras,
más iluminadas y con mejores condiciones para todos. Además, tengan por seguro
que nuestros elementos de la policía municipal están preparados para reaccionar
ante cualquier emergencia”, expresó.
Al finalizar el evento protocolario, se realizó el simbólico banderazo de inicio, donde participaron autoridades municipales, así como vecinos de la comunidad.
