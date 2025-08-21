Chelo Ramírez y Zion tiñen de magia a México con “trajecito azul”, su nuevo sencillo
Desde los primeros acordes de su reciente sencillo Trajecito
Azul, Chelo Ramírez alzó una bandera de unión entre géneros y geografías. El
artista, apadrinado por la frescura que irradiaba tras su irrupción en la Feria
de las Flores de Medellín, desembarcó con esta canción en México para presentar
su nueva propuesta sonora junto al reguetonero Zion. La ciudad se convirtió en
epicentro de una fusión donde la cumbia acaricia el pulso urbano con cadencia,
y la canción, apenas recién lanzada, ya brota como un himno que germina en la
memoria colectiva.
La producción musical se distingue por su balance delicado
entre raíces y modernidad. Una alianza stylist entre cumbia tradicional,
regional mexicano y flow contemporáneo ha tejido una narrativa que fluye con
naturalidad. El tema ha superado con creces el umbral del millón de
reproducciones en YouTube en un tiempo sorprendentemente breve, mientras TikTok
se ha llenado de creaciones que danzan al ritmo de su melodía.
La colaboración con Zion marca un puente consciente entre
estilos, afinado por las manos creativas del compositor mexicano Zamu. Su
participación se siente como un sismo cultural: modula la pieza, le imprime
sellos identitarios y refuerza su pulso bailable, ese que invita a una
celebración suspendida en el aire, entre aplausos y cuerpos en movimiento —la
fusión costosa que solo el talento puede horadar.
Pero más allá de las cifras y los registros digitales,
Trajecito Azul contiene una chispa emocional que prende corazones. En las redes
sociales, Chelo compartió con gratitud imágenes de ese momento exacto: su natal
Colombia estalló en júbilo. Chelo, cuyo nombre real es Marcelo Ramírez
Quintero, nació en Medellín en 1995 y desde joven se ha destacado por su
dominio de diversos instrumentos, entre ellos la flauta dulce, la trompeta, el
saxofón, las congas, el güiro y, muy especialmente, el acordeón. Fue en 2019
cuando recibió el reconocimiento como Mejor Acordeonero Antioqueño,
posicionándose como uno de los principales exponentes del instrumento en
Colombia. A partir de ahí, su carrera tomó impulso con sencillos como Suerte y
Sírvame otro (De bar en bar), este último en colaboración con Jhonny Rivera,
que se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales y plataformas
digitales.
En su paso por el sello OCESA / Seitrack, Chelo consolidó su
carrera en México con lanzamientos como Hoy me arrepiento, y posteriormente con
temas que resonaron en diversos países de habla hispana, entre ellos El
experto, Salir un rato, Beber con El Bebeto, y Trajecito azul junto a Zion. Su
primer álbum, Échale, lanzado en 2023, presentó trece temas en los que el
artista participó activamente como compositor, destacando por su versatilidad y
evolución artística.
En definitiva, el lanzamiento de Trajecito Azul representa el pulso renovador de Chelo Ramírez, acompañado de Zion. Con él, el artista reafirma su versatilidad, su capacidad de tejer audiencias diversas y de llevar el regional mexicano hacia nuevas latitudes. El tema no solo encontró un espacio en México: lo conquistó, al ritmo de raíces reinventadas que siguen latiendo fuerte y claro.
