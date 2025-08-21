jueves, 21 de agosto de 2025

Congreso mexiquense impulsa protección de nuevos sitios para la mariposa monarca


Congreso mexiquense impulsa protección de nuevos sitios para la mariposa monarca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense, encabezada por el diputado Carlos Alberto López (PVEM), presentó una iniciativa para reconocer como paisajes protegidos los sitios de hibernación de la mariposa monarca ubicados fuera de la Reserva de la Biósfera oficial. La propuesta cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios del PVEM y Morena, incluyendo a las diputadas María del Carmen de la Rosa Mendoza, Sandra Patricia Santos Rodríguez y Alejandra Figueroa Adame.

La iniciativa busca ampliar la protección a municipios adicionales del Estado de México, como Atlautla, Santiago Tianguistenco y Jiquipilco, frente a la alarmante disminución de entre 22% y 72% en la población de la mariposa monarca durante la última década, causada por la tala ilegal, pérdida de hábitat y uso de agroquímicos. La especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Durante la temporada 2024-2025 se identificaron ocho colonias que ocuparon 1.79 hectáreas de bosque, un incremento del 99% respecto al periodo anterior, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Las diputadas coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación intergubernamental para proteger a esta emblemática especie y sus ecosistemas frágiles. Las observaciones para enriquecer la iniciativa se recibirán hasta el 22 de agosto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 