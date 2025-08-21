Congreso mexiquense impulsa protección de nuevos sitios para la mariposa monarca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Comisión
de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense, encabezada
por el diputado Carlos Alberto López (PVEM), presentó una iniciativa para
reconocer como paisajes protegidos los sitios de hibernación de la mariposa
monarca ubicados fuera de la Reserva de la Biósfera oficial. La propuesta
cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios del PVEM y Morena,
incluyendo a las diputadas María del Carmen de la Rosa Mendoza, Sandra Patricia
Santos Rodríguez y Alejandra Figueroa Adame.
La iniciativa busca ampliar la protección a municipios
adicionales del Estado de México, como Atlautla, Santiago Tianguistenco y
Jiquipilco, frente a la alarmante disminución de entre 22% y 72% en la
población de la mariposa monarca durante la última década, causada por la tala
ilegal, pérdida de hábitat y uso de agroquímicos. La especie está catalogada
como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
Durante la temporada 2024-2025 se identificaron ocho
colonias que ocuparon 1.79 hectáreas de bosque, un incremento del 99% respecto
al periodo anterior, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Las diputadas coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación intergubernamental para proteger a esta emblemática especie y sus ecosistemas frágiles. Las observaciones para enriquecer la iniciativa se recibirán hasta el 22 de agosto.
