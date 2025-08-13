Delfina Gómez inaugura Centro LIBRE en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Delfina
Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, encabezó la inauguración del
Centro LIBRE en Chalco, el número 37 en todo el territorio estatal. Este
espacio forma parte de una estrategia integral para erradicar la violencia
contra las mujeres y fomentar la igualdad de género, ofreciendo atención
especializada y diversas herramientas para el desarrollo personal y profesional
de las mujeres mexiquenses.
El Centro LIBRE de Chalco brindará servicios como asesoría psicológica y jurídica, trabajo social, actividades físicas, culturales y recreativas, además de capacitación para el empleo. Desde su creación, los 37 Centros LIBRE han atendido a 3,397 mujeres y proporcionado un total de 4,470 servicios.
Esta acción se enmarca dentro del Programa de Atención
Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), mediante el cual se ha
apoyado a 3,862 mujeres a través de más de 9,000 servicios, entre cursos,
talleres y pláticas. En el municipio de Chalco, el nuevo centro ya ha ofrecido
47 atenciones especializadas, con 109 mujeres participando en actividades
formativas, beneficiando en total a 156 personas.
Durante el evento, Gómez Álvarez hizo un llamado a
fortalecer redes de conciencia, protección y apoyo dentro de los hogares, comunidades
y centros laborales; enfatizando la importancia de construir una sociedad
inclusiva, rsolidaria y segura, al tiempo que mencionó los casos de Dulce y
Fernandito, menores cuyas muertes evidencian la urgencia de prevenir y erradicar
todo tipo de violencia.
La inauguración del centro contó con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con programas complementarios como Sendero Seguro y Nos Movemos Seguras, que buscan reforzar el compromiso estatal con el bienestar y la seguridad de las mujeres.
