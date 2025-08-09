Detienen a menor con dosis de drogas en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a un
menor de edad por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.
La detención se realizó sobre la calle Ferrocarril, en la
colonia Santa Clara Coatitla, luego de que el joven intentara evadir a los
oficiales de manera sospechosa al notar su presencia. Tras alcanzarlo, los
policías realizaron una inspección conforme a protocolo, localizando diversas
sustancias ilegales.
Entre los objetos asegurados se encontraron cinco bolsas con
marihuana, once con cristal (metanfetamina), cuatro globos de látex y siete
cápsulas con probable crack, así como seis dosis de cocaína en diferentes
presentaciones. También se incautaron dinero en efectivo y un teléfono celular.
El menor fue informado de sus derechos y trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.
