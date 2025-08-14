Empleo formal alcanza récord históricos con más de 23 millones de empleos formales
Ciudad de México 5 de agosto de 2025. Después de tres meses
de pérdidas de puestos de trabajo, el empleo formal dio signos de recuperación
con la creación de 1 millón 266 mil 25 empleos formales durante el mes de
julio. Con ello alcanzó el máximo histórico de 23 millones 591 mil 691
trabajadores registrados ante el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS)
De acuerdo con el análisis de ManpowerGroup, sobre los
empleos registrados en el IMSS, el segundo semestre del año comienza con la
cifra más alta registrada para un mes de julio, ya que sus máximos históricos
previos fueron en 2021 con 116 mil empleos formales, como consecuencia de las
aperturas laborales por la emergencia sanitaria, y 2007 con 67 mil puestos de
trabajo.
“Por lo general el comportamiento histórico de los ciclos de
contratación para el tercer y cuarto trimestre, exceptuando el mes de
diciembre, suelen ser meses de contratación intensa por el tema de alta demanda
de productos y servicios para fin de año. Hoy nos encontramos con un comportamiento
atípico y disruptivo dentro de este ciclo”, agregó Alberto Alesi, Director de
ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
Cabe recordar que para el inicio de la segunda mitad del año
ya opera la regulación de trabajadores de plataforma digitales, lo que podría
explicar que Transportes y Comunicaciones concentró el 71% de los puestos de
trabajo. Lo que representa un aumento de 65.4 puntos porcentuales respecto al
5.6% que reportó este sector en 2024.
A nivel general el ritmo de creación de empleo formal con 1
millón 353 mil 312 puestos de trabajo marca una importante aceleración en el
ritmo de generación de empleo formal para este 2025.
“Es necesario observar con cautela el comportamiento de esta
cifra máxima de nuevos empleos, considerando el contexto de incertidumbre
económica al que se enfrentan el resto de industrias del país y regiones estratégicas. Además que el
sector tendrá que ajustar su dinámica a
los comportamientos estacionales del mercado laboral en México”, detalló
Alberto Alesi.
Cabe destacar que el ritmo de empleo se impulsa gracias a la
creación de más de 1 millón 282 mil puestos de trabajo temporales. Dicho tipo
de empleo para el primer semestre del año había presentado una tendencia
negativa de pérdida de 85 mil 32 puestos de estos puestos. Con ello alcanzó 1
millón 197 mil puestos eventuales de enero a julio.
El trabajo permanente era el tipo de empleo que había
mantenido las cifras de puestos de trabajo en números positivos durante el
primer semestre. En julio se perdieron 16 mil 728 empleos de este tipo, con
ello se alcanzó los 155 mil empleos permanentes de enero a julio.
“El comportamiento errático de las tarifas arancelarias
sigue siendo un factor determinante en el mercado laboral, porque pone en jaque
la demanda de productos y servicios de ciertos sectores con pedidos o
solicitudes para el corto plazo, lo que hace que sus contrataciones sean más
cautelosas y estratégicas”, detalló Alberto Alesi.
Durante el tercer
trimestre de 2025, el 44% de los empleadores planean aumentar sus plantillas
laborales, 16% prevén disminuirlo y el 37% no espera hacer cambios en su
plantilla, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de
ManpowerGroup.
Los sectores de Transporte, Logística y Automotriz (52%),
Salud y Ciencias de la Vida (46%) y Energía (45%) son los que manifiestan mayores
intenciones de contratación.
Los pronósticos en la generación de empleo formal para el
tercer trimestre de 2025, se estima se generen hasta 75 mil empleos. De forma
acumulada para todo 2025, se prevé una generación de empleos entre 100 mil y 150
mil oportunidades laborales.
“Estos pronósticos nos hablan de que los empleadores mexicanos piensan seguir generando contrataciones para lo que resta del año, pero no una demanda masiva de personal”, detalló Alberto Alesi, Director de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
