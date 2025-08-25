Encuentran sin vida a tres adolescentes de Querétaro en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Polotitlán.- Las
autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres
adolescentes originarios de Querétaro, quienes habían sido reportados como
desaparecidos en el municipio de San Juan del Río.
Los jóvenes identificados como Juan José “N”, José Michell
“N” y Edgar “N”, tenían entre 16 y 17 años de edad. Juan José y José Michell
eran estudiantes del CECyTE Paso de Mata, mientras que Edgar estudiaba en el
COBAQ de San Juan del Río.
El terrorífico descubrimiento sucedió en la comunidad de
Taxhie, una zona rural cercana al kilómetro 123 de la carretera Atlacomulco–Palmillas,
altura del municpio de Polotitlán. Fueron transeúntes del lugar quienes
alertaron a las autoridades tras notar la presencia de los cuerpos entre la
maleza.
Al arribar al sitio, elementos de la policía municipal y
servicios periciales confirmaron que los cuerpos presentaban signos evidentes
de violencia, se encontraban boca abajo y con impactos de arma de fuego.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible relación entre la desaparición de los jóvenes y su posterior hallazgo.
