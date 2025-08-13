Gobierno de EdoMéx y Central de Abasto de Ecatepec firman convenio para dar espacios gratuitos a productores de nuez de castilla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- agosto de
2025. En una iniciativa que impulsa la economía rural y promueve el consumo
local, el Gobierno del Estado de México y la Central de Abasto de Ecatepec
(CAE) otorgarán espacios gratuitos a 37 productores de nuez de Castilla del
municipio de Atlautla, para que comercialicen directamente su producto durante
los meses de julio y agosto.
La venta se realizará sin intermediarios, en dos puntos
estratégicos de la CAE; un local en la Nave J, entre las secciones de Cárnicos
y Hierbas, y otro junto a las oficinas administrativas. Los productores se
turnarán durante la temporada, ofreciendo nuez de Castilla de alta calidad,
cultivada con prácticas agroecológicas, a un precio preferencial de $300 por
cada cien nueces con cáscara, menos de la mitad del precio comercial habitual,
que ronda los $700.
Este esfuerzo conjunto, encabezado por la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez, la titular de la Secretaría del Campo, María Eugenia
Rojano Valdés, y el administrador de la CAE, Octavio Martínez Vargas, busca
generar una derrama económica superior a los 15 millones de pesos, beneficiando
directamente a las familias productoras de la región de Los Volcanes. Además,
se brindará apoyo alimentario a quienes participan en el programa.
La nuez de Castilla, base para la tradicional nogada mexicana, no solo es apreciada por su sabor y valor culinario, sino también por sus propiedades nutricionales: es rica en antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y proteínas, convirtiéndola en un alimento saludable y versátil.
