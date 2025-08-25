Inauguran tres nuevas estaciones del Trolebús mexiquense
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Con la
reciente apertura de las estaciones Unión de Guadalupe, La Covadonga y Ejidal,
la red de transporte público mexiquense del Trolebús amplía su cobertura a un total de 12 estaciones en
operación desde su inicio, el pasado 18 de mayo de 2025.
Estas nuevas estaciones se suman a las nueve que ya
funcionaban: Santa Marta, Parque de la Mujer, Cuauhtémoc, Puente Rojo, Puente
Blanco, Parque Tejones, José María Martínez, Amalínalco y Chalco, fortaleciendo
así el sistema de movilidad en la región.
Hasta la fecha, más de 2,200,000 personas han utilizado el servicio en poco más de tres meses, lo que representa un impacto significativo en la movilidad diaria de la población. Los usuarios han experimentado una reducción considerable en sus tiempos de traslado, pasando de hasta 2 horas a solo 45 minutos en el servicio ordinario, y a 33 minutos en el servicio exprés.
Además, el sistema ofrece transporte gratuito a más de
486,000 personas que pertenecen a grupos vulnerables, como adultos mayores,
personas con discapacidad y niños menores de cinco años, promoviendo la
inclusión y accesibilidad en el servicio.
La infraestructura del sistema consta de una extensión total
de 18.5 kilómetros, de los cuales 6.7 kilómetros corresponden a viaductos
elevados y 11.8 kilómetros a carriles confinados a nivel de superficie. Cada
unidad tiene una capacidad para transportar hasta 142 pasajeros, y se estima
que en el futuro la red podrá atender a cerca de 230,000 usuarios diarios.
Aunado, el Secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, supervisó personalmente el funcionamiento y las condiciones de las nuevas estaciones, asegurando que se mantengan los estándares de calidad y seguridad para todos los usuarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión