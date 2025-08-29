Ingresan 2 mil nuevas beneficiarias al programa “Mujeres con Bienestar” al sur del Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Santo Tomás de los
Plátanos.- El gobierno del Estado de México, continúa buscando impulsar el
bienestar y la autonomía de las mujeres mexiquenses mediante el programa
“Mujeres con Bienestar”, que en esta ocasión llegó al sur de la entidad con la
incorporación de 2,000 nuevas beneficiarias.
En representación de Delfina Gómez, gobernadora del Estado
de México, el titular de la Secretaría de Bienestar mexiquense, Juan Carlos
González Romero, encabezó la entrega simbólica del apoyo en el municipio de
Santo Tomás de los Plátanos, acompañado por autoridades locales y habitantes de
la región.
El objetivo del programa es mejorar la calidad de vida de las mujeres, brindándoles un apoyo económico bimestral de $2,500 pesos, así como servicios integrales en materia de salud, educación y acompañamiento para fortalecer su autonomía.
Los municipios beneficiados en esta etapa fueron Amanalco,
Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás de los Plátanos, Temascaltepec, Valle
de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras.
Durante el evento también se realizó la entrega simbólica de
despensas, sillas de ruedas y andaderas, como parte de los programas
complementarios “Alimentación para el Bienestar” y “Servir para el Bienestar”,
dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
Con esta incorporación, anunciaron que el programa Mujeres
con Bienestar alcanza ya una cobertura de 650,000 mujeres en todo el Estado de
México.
“El compromiso es con las mujeres, especialmente con aquellas que históricamente han sido olvidadas. Hoy, el sur del estado también es prioridad”, destacó González Romero durante su intervención.
