La asesinan de más de diez disparos en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una mujer
de aproximadamente 30 años fue asesinada a balazos la noche de este martes en
la colonia El Parque, en el municipio de Toluca. De acuerdo con los primeros
reportes, la víctima recibió más de 15 disparos de arma de fuego, y su cuerpo
fue hallado junto a una cartulina con un mensaje intimidatorio, cuya autoría no
ha sido confirmada.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
ya abrió una carpeta de investigación por feminicidio, dada la violencia
extrema del ataque y el contexto del hallazgo. Servicios periciales acudieron
al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias
balísticas y documentales.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, y se desconoce si existían denuncias previas por amenazas o violencia de género. Vecinos de la zona informaron haber escuchado múltiples detonaciones alrededor de las 10:30 de la noche, seguidas de la llegada de unidades policiacas y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.
