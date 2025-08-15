Lo agarran con cristal en Tultilán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- En una
acción coordinada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM),
un hombre fue detenido en posesión de varias dosis de una sustancia con
características propias del “cristal”.
Los hechos ocurrieron en la intersección de Avenida Halcón y
Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, durante un operativo de
vigilancia. Elementos de la SSEM detectaron a un sujeto a bordo de una
motocicleta que mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial.
Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva,
los oficiales localizaron entre sus pertenencias un total de 30 bolsas
plásticas que contenían una sustancia granulada, aparentemente metanfetamina en
su presentación tipo cristal.
El sujeto, identificado como Cristian “N” de 25 años de edad, fue detenido por su posible participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de distribución. Luego de leerle sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente donde se determinará su situación jurídica.
