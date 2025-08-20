Lo detienen tras cateo en Otumba

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Otumba.- Elementos
de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron la mñanaa de hoy la detención de un
hombre en el municipio de Otumba, como parte de una orden de cateo emitida por un
juez federal.
De acuerdo con los primeros reportes, al arribar al
domicilio señalado, el individuo de entre 27 y 30 años de edad se negó a abrir
la puerta, lo que obligó a los agentes a derribarla para ejecutar el mandato
judicial.
Durante el operativo participaron también elementos de la
Policía de Investigación y del Ejército Mexicano, quienes resguardaron la zona
mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el delito que motivó la orden de cateo ni se ha revelado la identidad del detenido, aunque de forma extraoficial se trataría por el delito de homicidio.
