México presenta Brecha laboral entre lo que buscan los jóvenes y lo que las empresas ofrecen
Ciudad de México 11 de agosto de 2025. En México, 8 de cada
10 jóvenes de entre 18 y 29 años tienen dificultades para encontrar empleo, y
el 60% señala la falta de experiencia como su mayor obstáculo. Por otro lado,
las empresas reportan una alta rotación en este segmento y dificultades para
retener al talento joven.
El estudio “Talento Joven y Empresas”, realizado por
ManpowerGroup y Junior Achievement Américas, revela una creciente desconexión
entre las expectativas del talento joven y las estrategias de las empresas para
atraerlo y retenerlo.
“Nos enfrentamos a un desfase estructural. Los jóvenes
llegan al mercado con expectativas legítimas: crecimiento profesional, balance
vida-trabajo, inclusión digital. Pero las empresas, en muchos casos, siguen
usando modelos de reclutamiento tradicionales o beneficios laborales poco
atractivos para esta generación”, explica Fernando Bermudez, director de
Relaciones Corporativas de ManpowerGroup.
En el caso de México se refleja una falta de alineación
entre la oferta y la demanda laboral. Por ejemplo, el 83% de los jóvenes busca
empleo a través de redes sociales, pero solo el 18% de las empresas utiliza
este canal para publicar vacantes.
La falta de experiencia (60%), incompatibilidad de horarios
(47%) y requisitos de edad (34%) son los principales retos señalados por los
jóvenes. Las empresas, por su parte, detectan carencia de habilidades blandas y
expectativas salariales superiores a lo que están dispuestas a ofrecer.
Mientras que los tres principales factores que motivan a los
jóvenes al momento de elegir un empleo son: Salario competitivo, Horario y días
laborales flexibles, y Oportunidades de crecimiento profesional.
En contraste, muchas empresas aún enfocan su oferta en
aspectos como prestaciones estándar o estabilidad, sin tomar en cuenta los
valores que hoy definen la elección laboral de las nuevas generaciones:
propósito, aprendizaje continuo y bienestar.
“Invertir en talento joven es invertir en el futuro del
país. Pero no basta con abrir vacantes, hay que crear puentes reales entre la
oferta y la demanda laboral. Necesitamos transformar el enfoque de atracción y
desarrollo de talento. Eso implica no solo adaptar los canales de
reclutamiento, sino también crear itinerarios de formación, empleabilidad
temprana y mentoría”, destacó Fernando Bermudez.
El 63% de las empresas mexicanas afirma que es más difícil
retener a los jóvenes que atraerlos. Las razones de renuncia varían, los
jóvenes citan el salario insatisfactorio (13%) y un ambiente laboral negativo
(10%) como principales motivos. Mientras las empresas señalan la falta de
interés en el trabajo (16%) y la búsqueda de mayor crecimiento (19%) como las
razones predominantes.
“México tiene una ventaja demográfica con millones de jóvenes próximos a incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, si esta fuerza de trabajo no se integra de manera efectiva, la brecha puede convertirse en una fractura estructural con implicaciones sociales y económicas”, concluyó el directivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión