Muere motociclista tras derrapar en la México - Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Esta
mañana, un motociclista perdió la vida tras derrapar en el kilómetro 3 de la
autopista México-Pirámides, a la altura de la colonia La Guadalupana, en
Ecatepec.
Servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar para
atender la situación, pero lamentablemente el conductor no sobrevivió al
accidente. Las autoridades mantuvieron el área acordonada mientras realizaron
las labores correspondientes.
Por su parte, las autoridades hicieron un llamado a la población para que utilice siempre el equipo de protección adecuado y extremen las precauciones al circular, especialmente en vías rápidas, para evitar accidentes fatales. Exhortando que siempre alguien nos espera en casa.
Dios los tenga en su santa gloria 🙏ResponderEliminar