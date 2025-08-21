Rescatan a joven que intentaba quitarse la vida en puente de Coacalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coacalco.- Un joven
de 23 años originario de Tizayuca, Hidalgo, fue rescatado la noche de ayer
cuando intentaba lanzarse desde el puente vehicular de Avenida Revolución, sobre
la autopista México-Pachuca.
Según informes oficiales, el joven enfrentaba depresión y
ansiedad desde hace al menos tres meses, agravadas por recientes discusiones
familiares. Ayer, el joven tenía planes con un amigo, mismos que terminarían
por cancelarse, lo que desencadenó una crisis emocional que lo llevó a intentar
acabar con su vida.
La rápida intervención del monitor vial de Tránsito
Municipal, junto con el apoyo de una persona civil que pasaba por el lugar, fue
clave para evitar la tragedia. Ambos lograron contener al joven hasta la
llegada de elementos del sector, quienes procedieron a resguardarlo.
Aunado, confirmaron que la Policía Municipal y la Unidad de Atención a Víctimas brindaron contención psicológica inmediata al joven. Finalmente, fue estabilizado emocionalmente y entregado sano y salvo a sus familiares.
