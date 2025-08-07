jueves, 7 de agosto de 2025

SSEM Asegura vehículo involucrado en dos asaltos en Ecatepec


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) logró el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con el robo con violencia de al menos dos automotores, ocurridos en el municipio de Zumpango. Durante el operativo, fueron detenidas dos personas que se desplazaban a bordo de la unidad.

Tras monitoreo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), se detectó en tiempo real la circulación de un Chevrolet Aveo blanco, vehículo señalado en investigaciones previas como involucrado en los hechos delictivos. Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir su trayectoria y alertar a los elementos operativos desplegados en campo.


El primer robo tuvo lugar el 23 de julio de 2025, cuando una Volkswagen Tiguan negra fue despojada a su conductor en la carretera Zumpango – Cuautitlán, en la colonia San Pedro de la Laguna. Según reportes, dos vehículos blancos interceptaron y cerraron el paso a la víctima.

Una semana después, el 30 de julio, ocurrió un segundo incidente con un Nissan Urvan Panel blanco, también en el municipio de Zumpango y bajo un modus operandi similar al del caso anterior.

Tras la detección del vehículo sospechoso, se activó una consigna operativa en Ecatepec, donde los policías estatales lograron interceptar al Aveo blanco. Siguiendo el protocolo de actuación, se realizó una revisión y se confirmó el estatus legal del vehículo a través del sistema del Centro de Monitoreo estatal.

Las personas detenidas fueron identificadas como Ángel “N” y Paola “N”, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.

