SSEM Asegura vehículo involucrado en dos asaltos en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) logró el aseguramiento de
un vehículo presuntamente relacionado con el robo con violencia de al menos dos
automotores, ocurridos en el municipio de Zumpango. Durante el operativo,
fueron detenidas dos personas que se desplazaban a bordo de la unidad.
Tras monitoreo del Centro de Control, Comando, Comunicación,
Cómputo y Calidad (C5), se detectó en tiempo real la circulación de un Chevrolet
Aveo blanco, vehículo señalado en investigaciones previas como involucrado en
los hechos delictivos. Las cámaras de videovigilancia permitieron seguir su
trayectoria y alertar a los elementos operativos desplegados en campo.
Una semana después, el 30 de julio, ocurrió un segundo
incidente con un Nissan Urvan Panel blanco, también en el municipio de Zumpango
y bajo un modus operandi similar al del caso anterior.
Tras la detección del vehículo sospechoso, se activó una
consigna operativa en Ecatepec, donde los policías estatales lograron
interceptar al Aveo blanco. Siguiendo el protocolo de actuación, se realizó una
revisión y se confirmó el estatus legal del vehículo a través del sistema del
Centro de Monitoreo estatal.
Las personas detenidas fueron identificadas como Ángel “N” y Paola “N”, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.
