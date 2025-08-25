Vecinos de Otumba exigen cierre de tiradero irregular: podría haber afectaciones en pozo de agua
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Otumba.- En una
protesta contundente, habitantes de las comunidades de Ahuatepec y Jacarandas
arrojaron basura frente al palacio municipal de Otumba el pasado sábado, como
medida de presión para exigir el cierre de un tiradero a cielo abierto que
operaría de forma irregular entre sus localidades.
Los manifestantes tomaron un camión recolector de basura y lo utilizaron para trasladar los desechos hasta la sede del gobierno municipal, esto después de que autoridades municipales y estatales incumplieran con una mesa de trabajo previamente acordada. “Nos dejaron plantados”, señalaron los vecinos, quienes desde hace semanas han bloqueado el acceso al sitio como forma de protesta.
Según los protestantes, el tiradero ha funcionado sin
permisos desde hace al menos tres años, recibiendo basura no solo de Otumba,
sino también de otros municipios cercanos. Denuncian que la falta de control y
tratamiento de los residuos ha provocado la proliferación de plagas como ratas,
cucarachas y moscas, además de la presencia de perros ferales, lo que
representa un grave riesgo para la salud pública.
Uno de los puntos más críticos es la posible contaminación
de un pozo de agua cercano, ya que los desechos, aseguran, simplemente se cubren
con tierra sin seguir ningún protocolo ambiental.
Los manifestantes acusan directamente al presidente
municipal de Otumba, Hilarión Coronel, a quien señalan de haber ignorado el
problema desde el inicio de su administración. Afirman que han intentado
dialogar en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta.
La protesta busca obligar a las autoridades municipales y estatales a tomar acciones definitivas para clausurar el sitio y atender la crisis sanitaria y ambiental que representa.
Si no defendemos el ecosistema vamos a valer madreResponderEliminar
Dicen gentes cercanas al presidente que ya está planeando hasta irse a vivir a España y lo malo que nos va a pasar a fregar a todos con su basureroResponderEliminar
¡¡¡¡El pueblo Unido Jamas sera vencido!! Apoyemos a los vecinos que estan en la lucha para salvar el poso del aguaResponderEliminar
Se tiene que arreglar este asunto, si no los perros pueden hasta contraer enfermedades que podrían contagiar a los humanos.ResponderEliminar
Gente Mensa los que defienden al Hilario si supieran que cuando se largué ya ni los va a pelarResponderEliminar