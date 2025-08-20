Vuelca contenedor de trailer en Periférico Norte y Gustavo Baz, Naucalpan
EdoMéx
en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Hace unos momentos se registró la
volcadura de un contenedor perteneciente a un tráiler de doble remolque en el
retorno de Periférico Norte y Gustavo Baz, en la colonia Alce Blanco.
De
acuerdo con los primeros reportes, el tráiler circulaba por la zona y al
intentar tomar el retorno, la segunda caja del doble remolque volcó, quedando
obstruida la vialidad.
Elementos
de emergencia ya se encuentran en el lugar para atender la situación. No se
reportan personas lesionadas hasta el momento.
Esta situación ha provocado tráfico lento en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones o buscar rutas alternas.
