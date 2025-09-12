Amazon, Mercado Libre y GEODIS anuncian inversiones históricas en EdoMéx
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con una
inversión superior a 1,100 millones de dólares (más de 21,000 millones de
pesos), Amazon, Mercado Libre y GEODIS anunciaron nuevas expansiones logísticas
en el Estado de México.
El evento fue presidido por el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández; allí, se destacó que estas inversiones generarán más de 6,000 nuevos empleos, fortaleciendo un sector que ya emplea a más de 660,000 personas en la entidad.
Amazon construirá una estación logística en Lerma y un
Centro de Atención a Desastres en Tepotzotlán, con 1,300 empleos nuevos,
sumando a los más de 10,000 actuales. Mercado Libre levantará el Cross Dock más
grande de América Latina en Cuautitlán, e infraestructura adicional en
Tultepec, creando 5,000 nuevos empleos. GEODIS, con presencia en el estado
desde 2011, abrirá un nuevo centro de distribución en Tultepec, generando 147
empleos, que se suman a los más de 2,000 existentes.
Con 2,945 unidades económicas, 389 CEDIS (13% del total
nacional) y un aporte del 7.5% al PIB estatal, el estado mexiquense se
consolida como el principal nodo logístico del país, reforzando su liderazgo en
la Zona Metropolitana del Valle de México.
Durante la ceremonia, se contó con la presencia de Diana Francés, Directora General de Operaciones de Amazon México; Agustín Pablo Costa, Vicepresidente Ejecutivo Global de Logística de Mercado Libre; y Víctor Benavidez, Vicepresidente de Ventas en México de GEODIS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión