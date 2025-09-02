Aseguran toma de huachicol dentro de casa en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.-
Autoridades de los tres niveles de gobierno localizaron una toma clandestina de
gasolina en una casa ubicada en la colonia San Isidro, tras recibir un reporte
ciudadano por intensos olores a combustible en la zona.
Durante el operativo, coordinado por la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), en conjunto con la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Policía Municipal,
Protección Civil y Seguridad Física y Logística de PEMEX, se aseguraron varios
objetos relacionados con el delito.
Entre lo incautado se encontraron un bidón de 20 litros con
el 70% de su capacidad, dos contenedores de 50 litros con un 10% de contenido
cada uno, así como una conexión irregular utilizada para extraer combustible de
manera ilegal.
Al momento del ingreso, dos hombres que se encontraban en el
lugar lograron huir por las azoteas de viviendas contiguas. La puerta del
inmueble se encontraba abierta, lo que facilitó la inspección del sitio.
El predio fue asegurado por la autoridad ministerial y personal de PEMEX para continuar con las diligencias correspondientes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión