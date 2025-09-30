Autoridades de los tres niveles atienden afectaciones por lluvias en Nezahualcóyotl
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.-
Tras las intensas lluvias que se vivieron en la gran mayoría de las colonias
del municipio de Nezahualcóyotl, autoridades de los tres niveles de gobierno se
dieron cita este lunes para coordinar las acciones de atención inmediata a la
población y evaluar los daños registrados en la zona.
Las colonias Evolución, Vicente Villada y Metropolitana
Segunda Sección fueron las más afectadas por encharcamientos y acumulación de
agua en calles y viviendas, las cuales quedaron inundadas. En respuesta, el
Plan DN-III-E fue activado de forma inmediata, mientras que brigadas de
limpieza se encontraron trabajando en la zona.
La visita contó con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. También estuvieron presentes la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, la alcalde de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.
Durante su intervención, Sheinbaum anunció que en un plazo
de 15 días se presentará un avance en el plan integral de obras para mitigar
las afectaciones en la zona oriente del Estado de México. “Reconocemos las
obras ya realizadas, pero es claro que se necesitan acciones adicionales para
proteger a las comunidades”, señaló.
Hasta el momento, el 87% de las calles afectadas ya se encuentra libre de encharcamientos, mientras que 14 vialidades aún presentan acumulación de agua. En estas zonas, se han desplegado intensas labores de limpieza y desinfección, incluyendo el lavado de calles, viviendas y cisternas.
Las tareas están siendo realizadas por 65 elementos de la
CAEM, el Grupo Tláloc y las Brigadas de Agua Limpia. Además, se cuenta con el
apoyo de cinco equipos de presión-succión tipo Vactor, 6 camiones cisterna, un minicargador,
un equipo especializado de 8 pulgadas y el equipo de gran capacidad “Goliath”
Además, se mantiene en operación el Cárcamo Vicente Villada,
y continúan los trabajos de desazolve en redes de drenaje para retirar
obstrucciones y evitar nuevas inundaciones.
El gobierno federal dio inicio al censo de personas
afectadas, como parte de las acciones para canalizar apoyos económicos y
sociales, los cuales comenzarán a entregarse esta misma semana.
“Es una prioridad restablecer las condiciones de vida de las familias afectadas y trabajar en soluciones de fondo para que esto no vuelva a suceder”, enfatizó la presidenta Sheinbaum.
