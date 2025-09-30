martes, 30 de septiembre de 2025

Autoridades de los tres niveles atienden afectaciones por lluvias en Nezahualcóyotl


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- Tras las intensas lluvias que se vivieron en la gran mayoría de las colonias del municipio de Nezahualcóyotl, autoridades de los tres niveles de gobierno se dieron cita este lunes para coordinar las acciones de atención inmediata a la población y evaluar los daños registrados en la zona.

Las colonias Evolución, Vicente Villada y Metropolitana Segunda Sección fueron las más afectadas por encharcamientos y acumulación de agua en calles y viviendas, las cuales quedaron inundadas. En respuesta, el Plan DN-III-E fue activado de forma inmediata, mientras que brigadas de limpieza se encontraron trabajando en la zona.

La visita contó con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. También estuvieron presentes la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, la alcalde de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.

Durante su intervención, Sheinbaum anunció que en un plazo de 15 días se presentará un avance en el plan integral de obras para mitigar las afectaciones en la zona oriente del Estado de México. “Reconocemos las obras ya realizadas, pero es claro que se necesitan acciones adicionales para proteger a las comunidades”, señaló.

Hasta el momento, el 87% de las calles afectadas ya se encuentra libre de encharcamientos, mientras que 14 vialidades aún presentan acumulación de agua. En estas zonas, se han desplegado intensas labores de limpieza y desinfección, incluyendo el lavado de calles, viviendas y cisternas.

Las tareas están siendo realizadas por 65 elementos de la CAEM, el Grupo Tláloc y las Brigadas de Agua Limpia. Además, se cuenta con el apoyo de cinco equipos de presión-succión tipo Vactor, 6 camiones cisterna, un minicargador, un equipo especializado de 8 pulgadas y el equipo de gran capacidad “Goliath”

Además, se mantiene en operación el Cárcamo Vicente Villada, y continúan los trabajos de desazolve en redes de drenaje para retirar obstrucciones y evitar nuevas inundaciones.

El gobierno federal dio inicio al censo de personas afectadas, como parte de las acciones para canalizar apoyos económicos y sociales, los cuales comenzarán a entregarse esta misma semana.

“Es una prioridad restablecer las condiciones de vida de las familias afectadas y trabajar en soluciones de fondo para que esto no vuelva a suceder”, enfatizó la presidenta Sheinbaum.

