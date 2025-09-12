Avanza transformación urbana en la zona del Tren México-Toluca “El Insurgente”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea Metepec.- El Gobierno
del Estado de México ha anunciado el avance del proyecto de transformación
urbana en torno al Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, con el
objetivo de convertir su zona de influencia en un polo estratégico de
desarrollo regional, inclusivo y sostenible.
El proyecto es encabezado por la Secretaría de Desarrollo
Urbano e Infraestructura (Sedui), bajo la dirección de Carlos Maza Lara, y
cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Mundial, a través del especialista
líder en desarrollo urbano para América Latina, Dean A. Cira.
La zona de intervención abarca el municipio de Metepec, en el corazón del Valle de Toluca, la segunda área metropolitana más grande del Estado de México. Se busca aprovechar la infraestructura del tren como detonador de crecimiento urbano ordenado y mejorar la calidad de vida de miles de mexiquenses.
Como parte del inicio de los trabajos, se realizó un primer
taller de planificación y gestión de áreas urbanas, en coordinación con el
Banco Mundial. Este encuentro marca el arranque de una serie de acciones
concretas que serán lideradas desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano,
particularmente en las áreas de planeación.
“El Tren México-Toluca no es solo una obra de transporte; es
una oportunidad histórica para rediseñar el entorno urbano y generar
oportunidades económicas, sociales y ambientales para los habitantes del Valle
de Toluca”, destacó el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara.
El proyecto busca sentar las bases para una ciudad más equitativa, resiliente y conectada, consolidando a la zona poniente del Valle de Toluca como un eje estratégico de desarrollo regional.
