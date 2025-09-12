Ayuntamiento de Naucalpan depura 170 policías por corrupción y abusos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- En un
esfuerzo por sanear la seguridad pública, el presidente municipal de Naucalpan,
Isaac Montoya Márquez, anunció la baja de 170 policías de la guardia municipal.
La decisión responde a un proceso de depuración que busca erradicar la
corrupción y el abuso de autoridad dentro de la corporación.
De acuerdo con el alcalde, la medida se tomó por dos motivos
principales, 50 elementos fueron dados de baja por estar directamente
involucrados en actos ilícitos y de extorsión, afectando a los ciudadanos. Y El
resto de los policías no aprobaron los exámenes de control de confianza, lo que
impide su permanencia en la corporación.
Montoya Márquez fue enfático al señalar que “no hay tolerancia en este tipo de prácticas” y que los casos de corrupción se turnaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), que ya ha iniciado los procedimientos penales.
El presidente municipal destacó un incidente reciente en
Tecamachalco, donde un policía inactivo y dos exelementos dados de baja
intentaron extorsionar a vecinos. Los tres fueron sorprendidos y puestos a
disposición del Ministerio Público, lo que subraya la determinación del
gobierno de actuar contra las malas prácticas.
Además de la depuración, el gobierno de Naucalpan ha
anunciado medidas para dignificar la labor policial como la incorporación de
200 nuevos policías antes de que termine el año para reforzar la seguridad y un
nuevo esquema de gratificaciones y reconocimientos para incentivar el trabajo
de los buenos elementos.
El mandatario municipal subrayó que el objetivo es que los policías “actúen con la certeza de que serán apoyados y reconocidos por su trabajo en beneficio de la comunidad”. La evaluación de la corporación será permanente, con la meta de fortalecer la confianza de los ciudadanos en su policía.
