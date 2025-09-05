viernes, 5 de septiembre de 2025

Con rap y raíces, Za-Hash presente en conmemoración a las mujeres indígenas en Zinacantepec


Con rap y raíces, Za-Hash presente en conmemoración a las mujeres indígenas en Zinacantepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zinacantepec.- Con motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, la rapera mazahua María Saharai Orta Tejada, mejor conocida como Za-Hash” ofrecerá un concierto en el Museo Virreinal de Zinacantepec el 5 de septiembre a las 12:00 horas. El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México.

Originaria de Jocotitlán, Za-Hash utiliza el rap en lengua mazahua como una herramienta de expresión y resistencia. Sus letras abordan temas como el medio ambiente, los pueblos originarios, las mujeres, el territorio, la mexicanidad y la medicina tradicional.

La presentación tendrá como objetivo visibilizar el papel actual de los pueblos originarios, romper estereotipos de género y culturales, y honrar la memoria de las mujeres indígenas que han defendido sus territorios, lenguas y derechos. El evento también destacó la importancia de estas comunidades en la diversidad cultural, ecológica y espiritual del país.

Con su música, Za-Hash confirma la fuerza de las lenguas originarias y la voz de las mujeres indígenas en el escenario contemporáneo, como una rama artística musical que busca no perder las raíces ancestrales.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 