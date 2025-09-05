Con rap y raíces, Za-Hash presente en conmemoración a las mujeres indígenas en Zinacantepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zinacantepec.- Con
motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena, la rapera mazahua María
Saharai Orta Tejada, mejor conocida como Za-Hash” ofrecerá un concierto en el
Museo Virreinal de Zinacantepec el 5 de septiembre a las 12:00 horas. El evento
fue organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, en
coordinación con el Gobierno del Estado de México.
Originaria de Jocotitlán, Za-Hash utiliza el rap en lengua
mazahua como una herramienta de expresión y resistencia. Sus letras abordan
temas como el medio ambiente, los pueblos originarios, las mujeres, el
territorio, la mexicanidad y la medicina tradicional.
La presentación tendrá como objetivo visibilizar el papel
actual de los pueblos originarios, romper estereotipos de género y culturales,
y honrar la memoria de las mujeres indígenas que han defendido sus territorios,
lenguas y derechos. El evento también destacó la importancia de estas
comunidades en la diversidad cultural, ecológica y espiritual del país.
Con su música, Za-Hash confirma la fuerza de las lenguas originarias y la voz de las mujeres indígenas en el escenario contemporáneo, como una rama artística musical que busca no perder las raíces ancestrales.
