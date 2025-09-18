De Nopaltepec a Teotihuacán: Un detenido y recuperación de mercancía valuada en millones tras cateo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM) lograron la recuperación de mercancía con reporte de robo en un operativo conjunto realizado en un inmueble ubicado en el poblado de Santa María Cozatlán, en el municipio de Teotihuacán. La mercancía, que incluye abarrotes, ropa, electrodomésticos y productos para la fabricación de perfumes, tiene un valor aproximado de 6.9 millones de pesos.
La investigación se inició a raíz de un robo reportado el 14
de septiembre en el municipio de Nopaltepec, donde un camión tipo Tortón
cargado con diversos productos fue interceptado por un vehículo de color negro.
Dos sujetos armados con pistolas amagaron al conductor, lo privaron de la
libertad y se apoderaron de la mercancía. Después de llevarse el camión,
liberaron al conductor en el municipio de Axapusco.
A través de un sistema de geolocalización, la Fiscalía y la SSEM pudieron localizar el inmueble en el que se encontraba la mercancía robada. Tras obtener una orden de cateo, agentes ministeriales ingresaron al lugar, encontrando no solo los productos robados del camión, sino también mercancía relacionada con otro robo ocurrido el 21 de agosto de 2025, consistente en esencias para la fabricación de perfumes, valoradas en más de 5.83 millones de pesos.
El inmueble fue asegurado, colocándose los sellos
correspondientes en sus accesos, mientras las investigaciones continúan para
dar con más implicados en este delito. En el marco de la operación, la SSEM
también detuvo a Aarón "N", quien fue arrestado al ser identificado
como el conductor de un vehículo relacionado con el robo.
En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones para esclarecer el caso y detener a los responsables.
