Delfina Gómez rinde Segundo Informe Regional en Atlacomulco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atlacomulco.- Con la
asistencia de más de 10 mil personas y un fuerte énfasis en el bienestar
social, la Gobernadora Delfina Gómez presentó su Segundo Informe Regional en el
municipio de Atlacomulco, destacando los avances en programas sociales, empleo,
infraestructura y apoyo al campo en la región norte del Estado de México.
Uno de los ejes centrales del informe fue el programa
Mujeres con Bienestar, que ha beneficiado a más de 114 mil mujeres con apoyos
económicos, servicios médicos, atención psicológica, educación, capacitación
laboral, seguro de vida y gastos funerarios. La inversión para este programa
superó los 1,970 millones de pesos, posicionándolo como una de las políticas
más robustas de inclusión y equidad de género en la entidad.
En materia económica, Gómez Álvarez destacó la generación de más de 13 mil empleos formales y una inversión superior a los 18 mil millones de pesos, particularmente en municipios como Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jilotepec, consolidando a la región como polo de atracción para el desarrollo industrial.
El impulso al campo también fue protagonista, con el
programa Transformando el Campo, que ha apoyado a más de 1,600 productores con
la entrega de 146 tractores y 196 implementos agrícolas, beneficiando
comunidades rurales de San Felipe del Progreso, Villa Victoria, Jocotitlán e Ixtlahuaca.
En infraestructura hídrica, la mandataria informó la
ejecución de 36 obras en la región norte, incluyendo perforación de pozos y
rehabilitación de plantas potabilizadoras. En total, 58 municipios han sido
beneficiados con obras de agua potable que impactan positivamente a más de 4
millones de personas, entre ellos Acambay, San José del Rincón, Villa Victoria
y Jilotepec.
Durante su discurso, la gobernadora subrayó que "el
bienestar social y el empoderamiento de las mujeres son el corazón de esta
transformación", y aseguró que “con estas acciones, programas y obras, en
los próximos cuatro años consolidaremos el segundo piso de la Cuarta
Transformación.”
El evento contó con la presencia de figuras clave del ámbito estatal y nacional, como Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia; legisladores como José Alberto Couttolenc y Óscar González Yáñez; la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza, y líderes del magisterio, pueblos originarios, empresarios y presidentes municipales de la región.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión