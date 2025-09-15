lunes, 15 de septiembre de 2025

Detienen a seis con droga y armas en Valle de Chalco


Detienen a seis con droga y armas en Valle de Chalco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.- Seis personas fueron detenidas durante un operativo realizado en la colonia Américas, en Valle de Chalco, como parte de una intervención coordinada dentro del Mando Unificado Zona Oriente.

Durante la acción, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal, fueron asegurados más de 80 kilogramos de hierba seca verde con características de la marihuana, cinco armas de fuego calibre 9mm, tres de ellas de fabricación casera, dos motocicletas con reporte de robo vigente y un vehículo tipo SUV.

Los detenidos fueron identificados como Gustavo “N” de 31 años, Marcos “N” de 53, Jonathan “N” de 29, José “N” de 50, José “N” de 21 y Jazmín “N” de 23 años. Se les investiga por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de objetos robados.

Además de la droga y las armas, se encontraron cartuchos útiles, cargadores, una camisola con la leyenda "Policía Estatal", un chaleco balístico y otros objetos personales.

De acuerdo con las autoridades, la operación se llevó a cabo con base en datos sobre presuntas actividades delictivas en la zona. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

