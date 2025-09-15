Detienen a seis con droga y armas en Valle de Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Chalco.-
Seis personas fueron detenidas durante un operativo realizado en la colonia
Américas, en Valle de Chalco, como parte de una intervención coordinada dentro
del Mando Unificado Zona Oriente.
Durante la acción, en la que participaron elementos de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal, fueron asegurados
más de 80 kilogramos de hierba seca verde con características de la marihuana,
cinco armas de fuego calibre 9mm, tres de ellas de fabricación casera, dos
motocicletas con reporte de robo vigente y un vehículo tipo SUV.
Los detenidos fueron identificados como Gustavo “N” de 31
años, Marcos “N” de 53, Jonathan “N” de 29, José “N” de 50, José “N” de 21 y
Jazmín “N” de 23 años. Se les investiga por delitos contra la salud, portación
de arma de fuego y posesión de objetos robados.
Además de la droga y las armas, se encontraron cartuchos
útiles, cargadores, una camisola con la leyenda "Policía Estatal", un
chaleco balístico y otros objetos personales.
De acuerdo con las autoridades, la operación se llevó a cabo con base en datos sobre presuntas actividades delictivas en la zona. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.
