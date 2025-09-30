Dictan 70 años de prisión a secuestradores de Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- La
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que tres
sujetos fueron sentenciados a 70 años de prisión por su participación en un
secuestro exprés con fines de robo, ocurrido el pasado 11 de junio de 2024,
sobre la Autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Santa María
Ajoloapan, en el municipio de Tecámac.
Los ahora sentenciados, José Alejandro Mejía Sandoval,
Christian Isaí Serrano Herrera y Aldo Ismael Torres García, interceptaron a la
víctima a bordo de un vehículo Toyota. Los agresores se transportaban en un
auto color azul con estrobos, simulando ser una unidad oficial.
Según las investigaciones, los individuos fingieron ser
policías, mostraron identificaciones falsas y obligaron al conductor a
detenerse. Tras golpearlo, lo subieron a su propio automóvil y posteriormente
lo abandonaron en otro punto, huyendo con el vehículo robado.
Tras conocerse los hechos, la Fiscalía inició una
investigación que permitió identificar, localizar y detener a los responsables,
quienes fueron puestos a disposición de un juez. Luego del proceso judicial, se
dictó una sentencia condenatoria de 70 años de prisión para cada uno.
Además de la pena privativa de libertad, el juez impuso una multa de 651 mil 420 pesos, así como la obligación de cubrir la reparación del daño, cuyo monto aún está por determinarse. También se les impuso la cancelación de sus derechos civiles y políticos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión