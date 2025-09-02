Diputada Federal Claudia Garfias denuncia intento de asesinato orquestado por Osvaldo Cortés y Blanca Osorio, diputado local y presidenta municipal de Acolman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- Anoche, la Diputada
Federal por Morena, Claudia Leticia Garfias Alcántara, denunció públicamente
desde la tribuna de la Cámara de Diputados haber sido víctima de una agresión e
intento de asesinato, presuntamente orquestada por el diputado local Osvaldo
Cortés Contreras, también militante de Morena, y la presidenta municipal de Acolman,
Blanca Sánchez Osorio.
Según el testimonio de Garfias Alcántara, el ataque ocurrió
el pasado 12 de agosto en su casa de enlace ubicada en el poblado de Cuanalán,
Acolman, cuando un numeroso grupo de al menos 50 elementos policiales rodeó el
inmueble para impedir la salida de la legisladora, sus hijos y su equipo de
trabajo. La diputada sostuvo que se trató de un ataque directo con la intención
de asesinar a uno de sus hijos, presuntamente ordenado por Cortés Contreras y
Sánchez Osorio.
La diputada relató que, tras observar comportamientos sospechosos, se comunicó con el director de gobierno de la región, quien más tarde le respondió con un mensaje alarmante: “la presidenta municipal se monta en su macho y le va a meter huevos hasta donde tope” (SIC).
Momentos después, García Alcántara aseguró que los
uniformados permitieron el ingreso de individuos encapuchados, quienes
agredieron brutalmente a su equipo, a sus hijos y a ella misma. Señaló
directamente al chofer del diputado Osvaldo Cortés como coordinador del grupo
armado, y afirmó que el secretario particular del legislador local fue
plenamente identificado durante el ataque.
La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General de la
República (FGR), que ha abierto una investigación formal sobre los hechos.
Su equipo de la legisladora se encontraría en un estado de salud delicado, presentando uno de ellos la pulverización de un globo ocular.
Este no es un incidente aislado, ya que Acolman ha sido
escenario de una creciente ola de violencia y asaltos desde el periodo del
expresidente municipal Rigoberto Cortés. Esta denuncia pública podría ser clave
para desenmarañar una posible red criminal.
Hasta el momento, ni el diputado Osvaldo Cortés ni la
presidenta municipal Blanca Sánchez han emitido una declaración oficial sobre
los señalamientos.
Este caso eleva el nivel de tensión al interior del partido Morena en el Estado de México y podría tener repercusiones tanto en la política local como en el panorama nacional, al tratarse de acusaciones que involucran a servidores públicos en posibles actos de violencia, abuso de poder y criminalidad organizada, sin mencionar el hecho de que son compañeros de partido político.
