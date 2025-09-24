Hoy No Circula – Miércoles 24 de Septiembre de 2025
EdoMéx en Linea / Teotihuacán en Línea.- Evita grandes
multas que afectarán tu bolsillo y recuerda que este lunes primero de agosto de
2025, la restricción vehicular del programa Hoy No Circula aplicará en la
Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, incluyendo
Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla.
Con un horario de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos
afectados serán los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, con
holograma 1 o 2.
Aunque cabe recordar que los autos con holograma 00 o 0,
vehículos eléctricos e híbridos, taxis y transporte público con holograma
vigente, motocicletas, autos con Pase Turístico o permisos especiales,
vehículos de personas con discapacidad con permiso, y vehículos de emergencia,
salud, funerarios, escolares y de personal esencial con credencial vigente
quedarán exentos del programa.
Las multas a pagar en caso de hacer caso omiso en la Ciudad
de México van de 2,074.80 a 3,112.20 pesos (20 a 30 veces la UMA). En el Estado
de México, la multa fija es de 1,924 pesos.
Se recomienda respetar estas medidas para evitar sanciones y contribuir a la mejora de la calidad del aire.
