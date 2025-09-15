Inauguran Escuela del Deporte en Almoloya de Alquisiras
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Almoloya de
Alquisiras.- En un acto que invoca los ideales de una juventud sana y
participativa, fue inaugurado el proyecto Escuela del Deporte, con el propósito
de fortalecer la salud, la inclusión y la cultura de paz entre más de mil
estudiantes del sur del Estado de México.
Con sede en la Unidad Deportiva y el Parque de La Paz, esta iniciativa beneficiará directamente a municipios de Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Sultepec, Coatepec Harinas y Zacualpan, reforzando la visión de una educación integral que combine saberes académicos con la práctica deportiva y la convivencia social.
El evento contó con la presencia del Secretario de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel,
quien acudió en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En su
intervención, destacó “El fomento al deporte es parte fundamental de la Nueva
Escuela Mexicana. La educación y la actividad física son herramientas
esenciales para formar ciudadanía sana, participativa y comprometida”, dijo.
La Escuela del Deporte ofrecerá disciplinas como fútbol,
fútbol rápido, voleibol, básquetbol y atletismo, haciendo uso de canchas
deportivas, pista de atletismo y áreas recreativas acondicionadas para el
desarrollo físico y emocional de 1,269 estudiantes de nivel básico y medio
superior.
Aunado, se llevó a cabo la entrega de nombramientos al personal docente y directivo que operará el proyecto, garantizando así la participación de profesionales capacitados en la formación deportiva de la juventud mexiquense.
