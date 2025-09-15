José Meneses entrega pavimentación en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En la localidad de San Antonio de las Palmas, en el municipio de
San Martín de las Pirámides, una transformación real ha comenzado a marcar la
vida diaria de sus habitantes. La intervención sobre la calle Colorines no es
solo una obra pública; es un reflejo de un compromiso con el bienestar
colectivo, con la movilidad digna y con una visión de comunidad que aspira a tener
mejor calidad de vida.
La pavimentación de 1,471 metros cuadrados con carpeta
asfáltica ha sido apenas el inicio de una mejora integral que contempla tanto
la funcionalidad como la estética. A ello se suma la construcción de topes y el
trazado de líneas de tráfico, lo que aporta orden y seguridad a una vialidad
que por años exigía atención.
El proyecto también incluyó la instalación de vialetas solares, así como brazos y luminarias para el alumbrado público, una medida que cambia radicalmente la experiencia de transitar por la zona durante la noche.
Además,
se contó con las cenefas de piso estampado y la aplicación de pintura en
guarniciones.
Esta obra busca no solo modernizar una vialidad, sino
reforzar el tejido social de San Antonio de las Palmas. La mejora de la
infraestructura vial ayuda directamente en la calidad de vida de las familias
sanmartinenses, al reducir riesgos, facilitar los desplazamientos cotidianos y
fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.
Al respecto, el presidente municipal José Meneses Benítez expresó que “en San Martín de las Pirámides, el progreso se construye día a día, con honestidad y transparencia. Este proyecto no es un fin, sino un paso más hacia el municipio que todos soñamos: uno donde cada calle, cada rincón, refleje el esfuerzo compartido de autoridades y vecinos por vivir con dignidad y seguridad.”
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión