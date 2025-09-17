Motociclista pierde la vida tras derrapar en la México-Pachuca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La mañana
de este martes, un motociclista perdió la vida tras derrapar sobre la carretera
México-Pachuca, a la altura del kilómetro 24, con dirección al municipio de
Tecámac. El accidente ocurrió en uno de los tramos más transitados de la
vialidad, lo que generó una importante afectación en la circulación vehicular.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el
control de la motocicleta por causas aún no determinadas, lo que provocó que se
impactara contra el pavimento. Paramédicos acudieron al lugar, pero solo
pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Elementos de servicios periciales y de la Guardia Nacional
división caminos acudieron al sitio para realizar las diligencias
correspondientes. Durante un par de horas se mantuvo una reducción parcial de
carril, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y la recolección de
evidencias.
La circulación fue restablecida momentos después, aunque se registró tránsito lento en la zona por el paso de automovilistas que presenciaban la escena. Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las causas del siniestro.
