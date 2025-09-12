Se preparan para celebrar el CCXV Aniversario de la Independencia de México en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con motivo
del 215 aniversario de la Independencia de México, el próximo 15 de septiembre,
la Plaza de los Mártires en Toluca será el escenario principal de una gran
celebración organizada por el Gobierno del Estado de México.
A partir de las 18:00 horas, dará inicio una verbena popular
que contará con música en vivo, gastronomía típica y un ambiente familiar. En
el escenario se presentarán artistas como Zona Rika, Mike Rodríguez Jr. y, como
gran cierre musical, la reconocida Banda Maguey.
El momento cumbre de la noche será a las 23:00 horas, cuando
la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabece la tradicional Ceremonia del Grito
de Independencia desde el Palacio de Gobierno, en un acto que busca unir a las
familias mexiquenses en torno al orgullo patrio.
Al término del Grito, los asistentes podrán disfrutar de un
espectáculo de fuegos artificiales y un show de 200 drones que formarán figuras
emblemáticas de las fiestas patrias en el cielo toluqueño.
Para garantizar la seguridad y el bienestar de los
asistentes, se implementará un operativo especial con la participación de
elementos de seguridad pública, protección civil, servicios médicos, sanitarios
y módulos de atención ciudadana.
Aunado, han expresado su compromiso de ofrecer una noche llena de unidad, alegría y orgullo nacional, en un entorno seguro y familiar, donde las tradiciones mexicanas se vivan con intensidad y respeto.
