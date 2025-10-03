Agresión, quema de patrulla y vandalismo: Así fue la marcha pacífica del 2 de Octubre en Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca. La conmemoración del 2 de octubre, a 57 años de la masacre de Tlatelolco, terminó en caos y violencia en las calles de Toluca. Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), quienes partieron de la salida de Ciudad Universitaria para marchar sobre la Avenida Benito Juárez en una protesta nombrada “Marcha contra la represión”, protagonizaron un episodio lleno de desmanes y enfrentamientos con la autoridad.
Lo que inició como una manifestación pacífica derivó en actos de vandalismo, con destrozos en una cafetería calificada por los manifestantes como objetivo opresor y la rotura de vidrios de un local Starbucks. La tensión escaló cuando un grupo encapuchado comenzó a pintar paredes y agredir a policías, además de varios reporteros que cubrían la movilización fueron agredidos, mientras que una patrulla de la Policía Municipal fue incendiada, aumentando la alarma entre vecinos y transeúntes.
Al menos 20 estudiantes fueron detenidos durante los incidentes, aunque posteriormente se habla fueron liberados. Autoridades reportaron que la marcha, convocada para recordar una de las páginas más oscuras de la historia reciente, se tornó violenta y dejó un saldo de daños materiales y alteración del orden público. La sociedad de Toluca observa con preocupación cómo una fecha que debe ser de reflexión termina convertida en una noche de confrontación y destrozos.
