Ángela vence al cáncer de mama: Muestra del poder de la detección oportuna
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Naucalpan.- Ángela Nieto Ovando, paciente del ISSEMYM, es
hoy un ejemplo de resiliencia. Tras recibir el diagnóstico de cáncer de mama en
etapa III, enfrentó el proceso con fuerza y esperanza. Gracias a la atención
del personal médico, el apoyo de su familia y una cirugía para extirpar el
tumor en el seno izquierdo, Ángela logró superar la enfermedad. Actualmente
acude a consultas de vigilancia en el Centro Oncológico Estatal del ISSEMYM,
donde continúa su seguimiento médico.
Al principio, Ángela pensó que el cáncer significaba la
muerte. Con el tiempo comprendió el proceso y ganó fuerza para enfrentarlo.
Hoy, como sobreviviente, comparte un mensaje claro: la detección oportuna salva
vidas. Llama a todas las mujeres a realizarse revisiones médicas anuales y a no
esperar síntomas. A partir de los 40 años, la mastografía debe formar parte de
sus cuidados de salud.
De enero a agosto de 2025, el ISSEMYM realizó 3,266 mastografías, detectando 269 posibles casos de carcinoma mamario. La tasa de supervivencia alcanza el 98 por ciento cuando el cáncer es diagnosticado en etapa I. Todas las unidades médicas del instituto cuentan con servicios de información, orientación y detección oportuna. Estas acciones forman parte de las campañas impulsadas por el Gobierno del Estado de México con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, bajo el principio rector de “El Poder de Servir”.
