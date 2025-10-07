martes, 7 de octubre de 2025

Anuncian disminución de delitos de alto impacto en la región oriente del Estado de México


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- Durante la Mesa de Paz realizada en este municipio, autoridades estatales y federales presentaron resultados positivos del Mando Unificado Oriente, estrategia de seguridad implementada en 15 municipios del Estado de México.

Con la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, se destacó una reducción del 31.15% en homicidios dolosos, pasando de 61 casos en agosto a 42 en septiembre, la cifra más baja desde el inicio de la estrategia. Además, el robo de vehículos disminuyó un 51.63% en el mismo periodo.

La estrategia, que opera en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ixtapaluca y Chimalhuacán, se basa en patrullajes coordinados, bases operativas mixtas, fortalecimiento de inteligencia territorial y análisis delictivo focalizado.

El objetivo, afirmaron las autoridades, es consolidar la seguridad y mantener la baja en delitos de alto impacto, fortaleciendo la presencia institucional en beneficio de las familias mexiquenses.

En la reunión participaron también representantes de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, así como la fiscalía estatal y la Secretaría Técnica de la Mesa de Paz.

