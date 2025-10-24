Anuncian nuevos 20 autobuses eléctricos en la Línea IV del Mexibús
Con el ritmo del progreso marcando el paso, el Gobierno del
Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acelera
hacia el futuro con la incorporación de 20 flamantes autobuses articulados
eléctricos al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
(SITRAMyTEM).
La Directora General del SITRAMyTEM, Rosa María Zúñiga
Canales, informó que 10 unidades ya ruedan desde principios de agosto por el
corredor Indios Verdes – Tlalnepantla – Ecatepec – Tecámac, conocido como la
Línea IV del Mexibús, que recorre 33.6 kilómetros de pura eficiencia. Con estas
incorporaciones, el sistema alcanza un total de 74 autobuses en operación.
Las nuevas unidades, de 18 metros de longitud y con
capacidad para hasta 160 pasajeros, son 100% eléctricas, alcanzan una autonomía
de 350 kilómetros por carga, y ofrecen una operación silenciosa, limpia y
moderna.
La inversión, de 180 millones de pesos, fue realizada por
los transportistas, cubriendo tanto las unidades como los sistemas de recarga
eléctrica.
Además, se anunció el primer corredor eléctrico de servicio
exprés en la Línea II del Mexibús, con 10 autobuses de 15 metros que conectarán
Las Américas (Ecatepec) con Río de los Remedios (CDMX).
En la capital mexiquense también se realizan pruebas de tecnología eléctrica, destacando el “Taruk”, primer autobús con tecnología 100% mexicana en la línea TEO del Valle de Toluca.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión