Autobús de pasajeros se estrella contra tráiler en la región de los volcanes; 16 lesionados
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tepetlixpa.- Una
escena de horror se vivió en la Federal México–Cuautla a la altura del
kilómetro 41+500, en las inmediaciones de San Miguel Nepantla, cuando un
autobús de pasajeros de la Línea Sur, que se dirigía a la Ciudad de México,
impactó por alcance contra un tráiler de carga estacionado parcialmente sobre
el acotamiento.
El saldo preliminar es de 16 personas lesionadas, entre
ellas cuatro en estado grave, quienes fueron trasladadas de emergencia a
hospitales de la zona por equipos de rescate provenientes de Tepetlixpa y
Amecameca. Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía
Estatal y personal de CAPUFE, quienes desplegaron un operativo para auxiliar a
los heridos y restablecer el tránsito.
Según versiones recabadas en el lugar, el conductor del
autobús presuntamente se quedó dormido al volante, lo que provocó el brutal
encontronazo. Algunos pasajeros relataron que el chofer se veía exhausto desde
el inicio del viaje, aunque la versión oficial aún no ha sido confirmada por
las autoridades competentes.
La parte frontal del autobús quedó totalmente destrozada
tras el impacto, mientras que el tráiler apenas sufrió daños en su estructura
trasera. La magnitud del siniestro obligó al cierre parcial de la carretera
durante varias horas, generando caos vehicular en plena madrugada.
La Fiscalía y peritos de tránsito ya investigan las causas del percance. Se espera un reporte oficial en las próximas horas.
