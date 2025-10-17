Avanza Huixquilucan con acciones por la educación y el bienestar
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- En
una jornada de trabajo marcada por el compromiso con el desarrollo social, la
presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, encabezó
distintas acciones en beneficio de comunidades del municipio, reforzando su
programa de gobierno orientado al bienestar colectivo y a la mejora de
infraestructura básica en zonas estratégicas.
En la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco, fue rehabilitada la Telesecundaria “Fernando Quiroz Gutiérrez”, donde se llevó a cabo la fabricación de un techo de policarbonato en el área de comida, la colocación de ventanas de aluminio, trabajos de plomería y la implementación de llaves ahorradoras de agua, en una acción que busca no sólo mejorar las condiciones del inmueble, sino también fomentar el cuidado de los jóvenes estudiantes.
En San José Huiloteapan, la Primaria “Cuauhtémoc” también
recibió atención a través de trabajos de remodelación general que permitirán
ofrecer espacios dignos para más de 100 estudiantes. Estas labores forman parte
del programa Acción por la Educación, que impulsa la administración municipal.
Además, en la colonia Constituyentes de 1917, se realizaron trabajos de colado de losa de cimentación para la futura construcción de un comedor comunitario, cuyo objetivo es apoyar la nutrición y economía de las familias del sector, sumándose a los esfuerzos por combatir el rezago social.
En materia de obra pública, la repavimentación de la
carretera Dos Ríos – San Ramón avanza con paso firme, luego de haberse
concluido el tendido de la carpeta asfáltica. Esta vialidad, de gran
importancia para la movilidad de los habitantes, representa un eje de conexión
entre comunidades y un impulso al desarrollo regional.
Por otro lado, en el Auditorio de Ignacio Allende se llevó a
cabo la entrega de 30 calentadores solares, en colaboración con la Congregación
María Trinitaria.
“Seguimos cumpliendo con hechos. Mejoramos escuelas, caminos y hogares, porque en Huixquilucan trabajamos todos los días por el bienestar de nuestras familias. ¡Gracias a quienes se suman a construir un mejor futuro para nuestra comunidad!”, expresó Romina Contreras.
