Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides impulsa obras de impacto social
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En un ambiente de participación comunitaria y compromiso con el
desarrollo municipal, José Meneses Benítez, Presidente Municipal de San Martín
de las Pirámides, encabezó la entrega oficial de la rehabilitación de las
calles Sonora y Sinaloa, ubicadas en la comunidad de Álvaro Obregón.
Los trabajos realizados comprenden la colocación de 902.50 metros cuadrados de carpeta asfáltica, así como 230 metros cuadrados de concreto hidráulico. Como parte del embellecimiento urbano y mejora de la seguridad vial, se construyeron topes y cenefas con piso estampado. También se aplicó pintura en guarniciones, líneas de tráfico, pasos peatonales y marimbas, además de instalarse vialetas solares y nuevas luminarias con brazos para el alumbrado público.
Estas acciones benefician directamente a toda la comunidad
de Álvaro Obregón, destacando el impacto positivo en los alumnos del jardín de
niños y de la escuela primaria local, quienes ahora transitarán con mayor
seguridad y comodidad.
Durante otra jornada de trabajo, el líder social sostuvo una reunión en Santa María Tezompa con vecinos y autoridades auxiliares, donde se acordó, mediante cooperación mutua, la construcción de la barda perimetral en la capilla de la localidad, compromiso que fue agradecido por los presentes.
Además, en San Antonio de las Palmas, se realizaron acciones
para mejorar el servicio de agua potable, consistentes en la adquisición de una
nueva bomba, la rehabilitación de la red de cuatro pulgadas y del cárcamo.
Estas labores han beneficiado directamente a las comunidades de San Antonio de
las Palmas, Tlachinolpa e Ixtlahuaca, donde una cantidad significativa de
vecinos podrán tener acceso al vital líquido.
Finalmente, en la cabecera municipal de San Martín de las Pirámides, dio inicio la rehabilitación de la vía de rodamiento en la calle Cuauhtémoc, considerada la principal vía de acceso y salida hacia el centro.
