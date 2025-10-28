Ayuntamiento de Teotihuacán avanza con obras y servicios
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- Bajo
la premisa de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el Ayuntamiento de
Teotihuacán, encabezado por el presidente municipal Mario Paredes de la Torre,
continúa impulsando acciones en infraestructura, salud, fomento agropecuario y
mantenimiento de los espacios públicos.
Entre las acciones más recientes destacan los trabajos de pavimentación en calles estratégicas del municipio. La calle Honduras, ubicada en San Lorenzo Tlalmimilolpan, avanza con pavimento de concreto hidráulico, mientras que en el límite de Purificación y la cabecera municipal, la calle Canteroco se beneficia con concreto hidráulico estampado, consolidando así vialidades más seguras y modernas para los vecinos.
El Ayuntamiento organizó la Jornada de Salud Rosa en la explanada
de la Plaza Juárez, San Juan Teotihuacán, beneficiando a más de 500 vecinas y
vecinos. Durante esta jornada se ofrecieron servicios gratuitos y de bajo
costo, incluyendo consulta médica, optometría, podología, laboratorio clínico,
entre otros.
Además, se llevó a cabo la venta de 450 plantas de cempasúchil en la Explanada de la Plaza Juárez, coordinada por la Dirección de Fomento Agropecuario y el vivero Los Campos de Mateo, permitió a las familias adquirir esta tradicional flor de temporada a bajo costo, apoyando la economía local y la cultura florícola del municipio.
Aunado, las brigadas de la dirección de Servicios Públicos
realizaron limpieza general, retiro de tierra, basura y escombro, poda de
árboles, hierba, arbustos y pasto, así como la remoción de propaganda en el
Camino a San Agustín, asegurando espacios públicos más limpios y ordenados.
"Nuestro compromiso es trabajar todos los días para que Teotihuacán crezca con infraestructura, salud y servicios públicos de calidad. Seguiremos impulsando proyectos que beneficien a todas y todos los habitantes de nuestro querido municipio.", expresó el presidente municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre.
