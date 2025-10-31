Bajo la lupa del ayuntamiento: Nestlé Purina enfrenta suspensión en Cuautitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán.- En un
acto contundente por parte del Gobierno Municipal de Cuautitlán, la reconocida
empresa Nestlé Purina se vio obligada a recibir la colocación de sellos de
suspensión en su planta ubicada en esta demarcación. La razón: operar sin una
licencia de funcionamiento vigente y no contar con los dictámenes necesarios de
Protección Civil ni el dictamen de factibilidad de agua, situaciones que han
generado preocupación entre las autoridades locales.
El miércoles, sin especificar la fecha exacta, la Dirección
de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuautitlán tomó la decisión de
actuar. El gobierno municipal dejó claro que, aunque Nestlé Purina es una de
las empresas más relevantes y de mayor inversión en la región, no se permitirán
excepciones en cuanto al cumplimiento de las normativas. El mensaje fue firme:
no habrá tolerancia a irregularidades, independientemente del peso económico o
político de las empresas involucradas.
Esta planta de Nestlé, una de las más grandes del país,
representa una de las inversiones más significativas de la compañía en México,
pero también subraya la importancia de que todas las empresas se ajusten a la
legislación local, garantizando la seguridad y el bienestar de la comunidad.
El futuro de la planta depende ahora de que Nestlé Purina regularice su situación ante las autoridades municipales y se alineé con los requerimientos establecidos por las leyes locales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión