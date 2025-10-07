Buscan aplicar 400 mil vacunas en la Campaña de Vacunación 2025 en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con el
firme propósito de proteger la salud de los mexiquenses, el Gobierno del Estado
de México ha dado inicio a la Campaña de Vacunación 2025, la cual estará
vigente hasta el 31 de diciembre y contempla una cobertura total en los 125
municipios de la entidad.
La meta es ambiciosa, aplicar más de 400 mil vacunas,
superando así la cifra alcanzada en 2024, cuando se administraron 390 mil
dosis. Entre las enfermedades a prevenir se encuentran el sarampión, hepatitis,
varicela, influenza, COVID-19, entre otras.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha señalado que esta campaña forma parte prioritaria de su administración, mientras que la secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, reafirmó que “vacunar es salvar vidas”.
Por su parte, el Subdirector de Epidemiología del ISEM, Marco
Antonio Montes de Oca González, destacó la operatividad de la red de frío más
grande del país, compuesta por 57 unidades móviles de refrigeración, que
garantizan la calidad de los biológicos distribuidos.
La respuesta ciudadana ha sido ejemplar. Solo entre abril y
agosto de este año, se han aplicado 875,666 dosis contra el sarampión, un
incremento del 88% respecto al mismo periodo del 2024. A pesar de que en México
se han registrado 4,908 casos de esta enfermedad en lo que va del año, en el
Estado de México apenas se han reportado tres.
Desde el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), su directora general, Samantha Gaertner Barnad, subrayó que la vacunación “tiene un impacto positivo y masivo, previene enfermedades, reduce la mortalidad infantil y fortalece los sistemas de salud”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión