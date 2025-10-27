Cae pareja de presuntos asalta traileros en Izcalli
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Cuautitlán Izcall.- Luego
de una intensa persecución por las calles del municipio, elementos de la
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron la intercepción de
una peligrosa pareja de presuntos asaltantes dedicados al robo con violencia a
transportistas.
Los hechos se remontan al pasado 15 de octubre, cuando un operador de un vehículo de carga marca Freightliner fue sorprendido por maleantes armados sobre la Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Jorge Jiménez Cantú. Con violencia, los sujetos lo despojaron de su unidad para darse a la fuga a bordo de una Chevrolet Avalanche gris, misma que fue detectada días después en la vialidad Huixquilucan.
Tras un operativo táctico coordinado por el Mando Unificado
Zona Oriente y las Mesas de Paz, la policía mexiquense montó un cerco que paró
con la detención de dos individuos identificados como Rodrigo “N” y Jorge “N”,
quienes viajaban en el vehículo utilizado para el ilícito.
En la acción se aseguraron un arma corta y un arma larga,
ambas utilizadas, según las primeras investigaciones, para amedrentar a los
operadores de transporte durante sus golpes.
Los presuntos delincuentes fueron informados de sus derechos y trasladados ante la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.
