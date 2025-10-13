Cae presunto halcón con ponchallantas en Coatepec Harinas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coatepec Harinas.- En
un operativo relámpago realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México (SSEM) lograron la detención de un sujeto identificado
como Óscar “N” de 38 años de edad, presunto halcón al servicio de una célula
delictiva con raíces en el estado de Michoacán.
La acción policiaca se llevó a cabo en la carretera El
Abrojo - Coatepec Harinas, a la altura del paraje desviación a Agua Amarga,
como parte del Operativo Sur, derivado de las estrategias implementadas en las
Mesas de la Paz.
Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso arrojó
al suelo diversos objetos e intentó huir, pero fue alcanzado y asegurado metros
adelante. Durante la revisión protocolaria, se le encontraron artefactos tipo
“poncha llantas” y un radio de comunicación, herramientas comúnmente utilizadas
para vigilar el movimiento de corporaciones de seguridad.
Óscar “N” fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Se le investiga por su posible participación en delitos contra el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, así como por actividad de halconeo.
