Caen cinco por extorsión en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En un
golpe certero contra la delincuencia que azota al oriente del Valle de México,
elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en
coordinación con la Policía Municipal de Ecatepec, capturaron a cinco sujetos,
cuatro hombres y una mujer, presuntamente involucrados en el delito de
extorsión.
La acción policial se llevó a cabo en la Unidad Habitacional
Las Fuentes, sobre Circuito Fuentes, Manzana 1, donde los uniformados
sorprendieron a los sospechosos con evidencia comprometedora, un pagaré a
nombre de la víctima, una filosa arma blanca de 17 centímetros, seis teléfonos
celulares y tres motocicletas Italika que, se presume, eran utilizadas para
intimidar y trasladarse rápidamente tras cometer sus fechorías.
Los detenidos fueron identificados como José “N” de 25 años,
Arturo “N” de 21, Jesús “N” de 21, Brandon “N” de 27 y Tania “N” de 35 años.
La captura fue resultado de un operativo de seguridad bajo
el Mando Unificado Zona Oriente, estrategia impulsada por el Gobierno del
Estado en conjunto con las Mesas de Paz, para recuperar la tranquilidad en esta
golpeada región mexiquense.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas. La autoridad no descarta que este grupo esté relacionado con más casos similares en la zona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión