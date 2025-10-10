Caen dos por intento de secuestro y homicidio en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- Un intento de secuestro terminó en una escena de horror y muerte.
Un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue atacado por un grupo de
cuatro sujetos, quienes intentaron privarlo de la libertad. Al resistirse, los
agresores no dudaron en accionar sus armas y dejarlo sin vida en plena calle.
Una ráfaga de plomo bastó para que la víctima cayera herida
de muerte. Aunque fue trasladado con vida a un hospital cercano, las balas
habían cumplido su macabra tarea, ya que el hombre falleció horas después,
dejando tras de sí un rastro de sangre y misterio.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México no
tardó en mover sus piezas. Gracias a trabajos de inteligencia y operativos
coordinados, se logró la captura de dos de los presuntos responsables, siendo
identificados como Raúl Alonso “N” alias “El Matoncito”, y Noé “N” conocido en
los bajos mundos como “El Ploky”. Ambos fueron presentados ante un Juez de Control,
quien no dudó en dictar vinculación a proceso por homicidio calificado bajo la
modalidad de ventaja.
Los ahora indiciados fueron ingresados al Centro de
Prevención y Readaptación Social correspondiente, donde enfrentarán prisión
preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria,
que tendrá un plazo de dos meses.
Según versiones extraoficiales, El Matoncito y El Ploky no operaban solos. Las autoridades continúan la búsqueda de los otros dos sujetos que participaron en el fallido secuestro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión